PILDID ⟩ Võimsaim BMW pistikhübriid-sportmaastur XM jõudis Eestisse

Inchcape Estonia BMW brändijuhi Margus Viilebergi sõnul on BMW XM hetkel Eesti esindustes olevatest BMW mudelitest kõige võimsam: «Bensiini- ja elektrimootori koostöö annab nelikveolisele luksusmaasturile erakordse dünaamika», ütles Viileberg, kelle sõnul on XM mõeldud neile inimestele, kes soovivad enda sõidukis näha nii eristuvat disaini, ruumikust, luksuslikkust kui sportlikkust. «Tegemist on suurepärase ja hästi töötava kombinatsiooniga omadustest, mida enamjaolt tuleb turult otsida ja soetada eraldi. Võib öelda, et XM sisaldab endas mitut iseloomu – see võib olla nii elektriliselt vaikne kui V8-mootorile omaselt lärmakas, samuti võib see olla nii ruumikas pereauto kui pakkuda väga sportlikku sõidukogemust.»