Pealtnäha on mõlemad telefonid nagu kaks tilka vett - sarnased ja vahet neil eriti ei teegi, kui just kõrvuti ei pane. A54 on natuke väiksem, sees on kahel telefonil ka üht teist teistmoodi, sest kuidagi peab ju ära põhjendama, miks A34 on odavam ja teine telefon natuke kallim.