PILDID ⟩ Vaata, milliseid fotosid tegid astronoomid mobiiltelefoniga öisest taevast ja Kuust!

4. Valgemad suveööd pakuvad teistmoodi fotoelamusi

«Mai algusest augusti alguseni ilmutavad end aegajalt müstilised võrratult ilusad kõrgatmosfääris asuvad pilved, mida kutsutakse helkivateks ööpilvedeks. Salapära tekitab see, et pole teada, miks nad tekivad, ja alati on nad erinevad. Helkivad ööpilved tekivad laiuskraadidel 50–65 kraadi, mil Päike asub 6–16 kraadi allpool horisonti. Kuna selliste pilvede tekkimist pole võimalik ennustada, on nende pildile püüdmine tõeline kordaminek,» kirjeldab astronoom Mario Mars.