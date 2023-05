Samsungi kodumaal lubatakse nüüd inimestel oma nutitelefone ise parandada

Samsung käivitas eelmisel aastal keskkonnaprogrammi, et teha elektroonikaseadmed võimalikult parandatavaks ja taaskasutatavaks. Nüüd on selle ühe osana võimalik Lõuna-Koreas ise kodustes tingimustes hakata oma mobiiltelefoni või sülearvutit parandama. Samsung avaldab selleks juhendid.

Kui tavaliselt tuleb katki läinud telefon viia remondifirmasse ja oodata, kuni sellel üsna korraliku tasu eest ekraan, aku või mõni muu komponent ära vahetatakse, siis Samsung lubab nüüd Lõuna-Koreas ehk oma kodumaal inimestel ise need tööd kodus ära teha. Hoitakse kokku nii raha, aega kui keskkonda, sest äraviskamise asemel võivad kasutajad hakata rohkem parandamisele mõtlema, kuna see on nii lihtne.