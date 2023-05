Telia näitas oma 5G võrgus uut kiirusrekordit

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul annavad saavutatud kiirused aimu, kuivõrd palju on 5G tehnoloogia võimekam kõigist eelmistest mobiilside põlvkondadest: «Suudame tänu 26 GHz sagedusala kasutuselevõtule pakkuda peagi ka oma mobiilivõrgus võrdväärseid ja isegi suuremaid kiirusi kui püsivõrgus. Hea meel on tõdeda, et kui viimastel aastatel on Eesti olnud 5G arengute osas Euroopas mahajääjate hulgas, siis nüüd oleme kiiresti järele võtnud ning teistest mööda tuhisenud. Selle tunnistuseks on nii meie kiiresti laienev 5G leviala kui ka fakt, et täna veel ei pakuta Euroopa regioonis laiatarbe kasutuseks mõeldud kliendiseadmeid, mis töötaksid 26 GHz saguedusalas. Praegu suudame oma 26 GHz sagedusalas töötava 5G tugijaama poolelt edastada kiirusi, mis ulatuvad ka üle 5 Gbit/s-ni, kuid testimisel kasutatud ruuterid ei suuda paraku kogu seda potentsiaali ära kasutada. Meie järgmine väljakutse ongi motiveerida seadmetootjaid sisenema Euroopa turule ning leida lõppklientidele sobivad ruuterid, mis suudavad töötada 26GHz sagedusalas, et hakata nende toel 5G pakutavat potentsiaali oma klientideni viima.»