OlyBeti «CS:GO» turniiri esimene kvalifikatsioon pakkus kõike seda, mida ühelt e-spordi võistluselt oodata

Nüüd on eraldi välja toodud, et iga meeskond peab kindlasti olema oma mängu ajaks serveris kohal. Samuti tekkis vajadus täpsustada, et iga mängija tohib kogu turniiri vältel esindada ainult ühte meeskonda. Viimase reegli rikkumise korral riskib mängija nii oma vana kui ka uue meeskonna turniirilt eemaldamisega.

Oluline on ka see, et kvalifikatsioonide finaalid toimuksid. Kvalifikatsiooni finaalist sõltub see, kelle vastu kogu ürituse finaalis mängitakse. Antud olukorras loobumisvõidu andmine on üleolev nii vastase kui ka turniiri korraldajate suhtes.