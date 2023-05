President Alar Karis avas tippeksperte koondava küberkonfliktide konverentsi CyCon 2023

Konverentsi avas president Alar Karis. «Aasta pärast Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu näeme selgelt, et peame palju sügavamalt mõistma küberkonflikte ja nende mõju meie ühiskonnale. On aeg teiste kogemustest õppida, õpitut jagada ja leida lahendusi, mis suurendavad nii üksikinimese kui ka meie kollektiivset säilenõtkust küberruumis,» ütles president eilsel avamisel.

President rõhutas, et nii avalik kui ka erasektor, aga ka ühiskond tervikuna, peavad kübervastupidavuse suurendamiseks rohkem korda saatma: «Seda on kergem öelda kui teha. Enamik inimesi ei kuluta aega, et näha seoseid järjekordse tarkvarauuenduse ning kahjuliku küberintsidendi vahel. Seetõttu peame keskenduma sellele, et tõsta teadlikkust kõikidel tasanditel. Küberkonverents CyCon on üks parimaid näiteid, kuidas eri valdkonnad saavad koostööd edendada.»

President Alar Karis. Foto: NATO CCDCOE

NATO CCDCOE direktor Mart Noorma ütles, et kõik CCDCOE 39 liikmesriiki teevad koostööd küberruumi turvalisemaks muutmiseks: «Meie peamine eesmärk on aidata sarnaselt mõtlevatel riikidel ühiseid eesmärke saavutada. CyCon pakub suurepärast platvormi avalikule ja erasektorile, sõjalistele organisatsioonidele ja akadeemilistele ringkondadele, et tulla kokku ja võidelda küberprobleemidega ühtse meeskonnana.»

Mart Noorma. Foto: NATO CCDCOE

Nelja päeva jooksul võtavad sõna ja arutavad küberkonfliktide ning küberturvalisuse teemadel ca poolsada esinejat. Esinejate seas on muuhulgas NATO asepeasekretär David van Weel, Valge Maja küber valdkonna direktor Kemba Eneas Walden, Cambridge’i ülikooli professor Ross J. Anderson ning Euroopa Liidu küberturvalisuse ameti (ENISA) juht Juhan Lepassaar.

David van Weel. Foto: NATO CCDCOE

CyCon toob ka Tallinnasse Saksamaa, Austraalia, USA, Suurbritannia, Poola, Kanada ja kümnete teiste liikmesriikide küberväejuhatuse ja kaitseväe esindajad. Sõna võtavad teadlased ja professorid tippülikoolidest nagu Cambridge, Cornell ja Oxford. Nendega jagavad lava ka suurettevõtete nagu Microsoft, Fortinet ja Palo Alto Networks esindajad.

CyConi eesmärk on tuua ühte ruumi poliitikud, teadlased ning erasektori ja militaarorganisatsioonide kõrged esindajad, et arutada, kuidas uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt, käimasolevad konfliktid, rahvusvaheline seadusandlus ja kümned muud faktorid muudavad küberkonfliktide olemust ning mida peaks rahvusvaheline üldsus tegema, et end küberruumis paremini kaitsta.

Foto: NATO CCDCOE

CyCon 2023 kestab 30. maist 2. juunini ning ingliskeelse konverentsi peateema on «Meeting Reality». CyConist võtab osa 600 inimest enam kui 60 riigist. CyConi kavaga saab tutvuda siin.

Küberkonfliktide üle arutlevat konverentsi korraldab NATO küberkaitsekoostöö keskus. Tallinnas asuv NATO oivakeskus on NATO poolt akrediteeritud rahvusvaheline mõttekoda ja väljaõppeasutus.