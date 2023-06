Uuring: millal on inimesed nõus virtuaalset koera jalaga lööma?

«Moraalimõõturid, mis näitavad, kui hea või kuri teie tegelane on, on olnud arvutimängudes esindatud alates 1985. aastast, kui Richard Garriott tutvustas seda ideed rollimängus «Ultima IV»,» sõnab doktor Malcolm Ryan.

Selle tarbeks arendasid teadlased arvutimängu, et testida, kuidas mõjub mängijatele see, kui neile näidata nende valikute moraalseid tagajärgi.

Mängus peavad mängijad tegema valikuid, mis mõjutavad teose edenemist ja tulemust. Mõned on lihtsad mustvalged otsused, nagu näiteks, kas lüüa koera jalaga või mitte, kuid teised on nn « trammiprobleemid » – kas tapate või vigastate kedagi, kui see näiteks teisi päästab.

Teadlaste kaks avaldatud artiklit näitavad, et enamik meist ignoreerib kompassi, kui moraalne valik on must-valge, kuid me kasutame seda siis, kui valik on moraalselt mitmetähenduslikum. Ja mõned meist, umbes kümme protsenti, teevad kõik, et võita.