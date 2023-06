Soome hangib 91 Patria 6x6 soomukit

«Soome seeriatellimus on kogu CAVS programmis märkimisväärne verstapost. Selle tellimuse tulemusel hakatakse Soomes, Hämeenlinna tehases tootma Patria 6x6 soomukeid juba kolmele riigile. Tegu on mitme aastakümne jooksul mahukaima soomukihanke lepinguga Patria ja Soome kaitseväe vahel. Patria 6x6 soomukid jätkavad Pasidena tuntud XA-seeria soomukite jälgedes ning Patria panustab Soome kaitsejõudude võimekuse ja mobiilsuse arendamisse kuni 2060. aastateni või isegi kauem,» sõnas Patria Soome üksuse asepresident Jussi Järvinen.

Rahvusvaheline CAVS programm on seni kulgenud plaanipäraselt. Hiljuti liitus programmiga Saksamaa ning Rootsi esitas tellimuse esimesele 20 soomukile. Lätile on tarnitud soomukeid juba alates 2021. aastast. 6x6 soomukite ühisprogramm on äratanud palju rahvusvahelist huvi ning on osalevate riikide nõusolekul avatud ka teistele riikidele.