BMW 5. seeria sedaan tuleb esmakordselt müügile täiselektrilise versioonina

Euroopas pakutakse neljasilindrilisi bensiini- ja diiselmootoriga kerghübriide

Diiselmootoriga kerghübriid 520d jõuallikas arendab kokku 208 hobujõudu ning tarbib WLTP kohaselt keskmisest kütust 5,6 - 5,1 l/100 km (CO2 emissioon 147-133 g/km). Võimsus on piisav, et tagada kiirendus 0-100 km/h 7,3 sekundiga. Euroopas kuuesilindrilisi mootoreid ei pakuta.

Suuremad mõõtmed ja BMW esimene vegansisu

Uus mudel on eelkäijaga võrreldes pikem, laiem ja kõrgem: pikkus on kasvanud 97 millimeetri võrra ehk 5,06 meetrini, laiust on lisandunud 32 millimeetrit (uue mudeli laius on täpselt 1,9 meetrit) ning kõrgus ulatub 1515 millimeetrini (mis on eelkäijast 36 millimeetrit kõrgem). Samuti kasvas 5. seeria teljevahe 20 millimeetri võrra, olles nüüd 2995 mm.