TalTechi tudengid panevad 5G võrgud proovile

Rohtla sõnul annab akadeemiline 5G võrk Eesti ettevõtetele võimalusi arendada teenuseid rahvusvahelistele turgudele.

Margus Rohtla 5G-Routes projekti 5G võrkude vahelise rändluse testimine piiralal. Foto: TalTech

«Suurtel operaatoritel on reeglina olemas testvõrgud, sest uute arenduste testimine kommertsvõrgus võib võrgu kokku jooksutada või probleeme tekitada. Eestis avaneb peagi võimalus katsetada uusi arendusi esmalt 5G akadeemilises testvõrgus, seejärel viia need Eestis tegutsevate operaatorite võrkudesse ning esitleda tulemusi suurematele turgudele. Eesti on väikese riigina ideaalne asukoht uute asjade interneti teenuste testimiseks,» usub Rohtla.

Valmisolek 6G-ks

TalTechi Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi õppejõu ja sidelahenduste arendaja Priit Roosipuu sõnul nihkub ka Eestis teadustöö fookus juba järgmise mobiilside põlvkonna, 6G suunas.

«6G võrkude turuletulek võtab veel aega, praegu kirjutatakse standardeid, aga ka meile on tulemas juba üks 6G toega testvõrk. 6G puhul on tegemist kõrgemate sageduste ja väikese levialaga, mis suurendavad näiteks positsioneerimise täpsust,» rääkis Roosipuu.

6G läheb kõrgematele sagedustele ning katab masti lähiala, mis võimaldab tänu väiksematele hilistustele lokaalseid teenuseid.

«6G toob endaga kaasa targad pinnamaterjalid, mis suudavad levi ümber konfigureerida keskkonda, näiteks majasein võib tekitada kuskil suunas levi. Teine oluline teema on võrkude halduse automatiseerimine,» kirjeldas Roosipuu.

«Tulevikus suudavad asjade interneti seadmed tajuda, millises keskkonnas nad asuvad, millised sagedusribad on ümberringi ning oskavad valida oma teenuse jaoks optimaalseima ühenduse. 6G võrke iseloomustab adaptiivsus ja ümberkonfigureeritus ning see vähendab hilistusi. Targad maatriksantennid tajuvad kasutaja asukohta ning valivad ise kõige soodsama antenni kiire, et lähima tugijaamaga suhelda, see säästab energiat. 6G võrgud saavad üldse olema tiheduse tõttu energiaefektiivsemad. Turule on oodata nn null-energia asjade interneti seadmeid, mis leiavad teiste kasutajate signaale energia kogumiseks ja akude täitmiseks. Sellised võimalused kasutavad mobiilsidevõrkude võimalused parimal moel ära ning akud muutuvad taas väiksemaks,» selgitas Roosipuu.

Rohtla lisas, et nutikas reaalsus on lõplikult saabunud ning praegu on just õige aeg need teemad endale selgeks teha.