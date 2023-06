Hüvasti, Venemaa – Nintendo sinuga enam asju ei aja!

Nüüd on järg jõudnud (taaskord) Nintendo kätte. Nimelt teatas legendaarne arendaja-väljaandja, et sulgeb kohalike jaoks eShopi.

Tegemist on Nintendo konsoolide tarbeks mõeldud poega, kus kasutajad saavad osta digitaalseid mänge ja/või neid koodide vastu lunastada. Nüüd on aga Nintendo selle võimaluse venelaste jaoks lõplikult kinni keeranud.

Täielikult kohalik eShop aga ei kao.«Kohustuse tõttu oma klientide ees Venemaa turul, on Nintendo eShopi venekeelne versioon seatud pakkuma piiratud teenust.» See tähendab, et venelased saavad uuesti alla laadida varem ostetud digitaalset sisu.