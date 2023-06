Eestist pärit idufirma Respiray kantav õhupuhasti jõudis nüüd ka Eestis müügile

Kui siiani sai Respiray allergiavastast seadet soetada Ameerika Ühendriikides Amazonist ja Indiegogo platvormi kaudu, siis nüüdsest on see müügil ka Eestis Viru Keskuse ja Kristiine apteekides ning Apotheka e-poes.

Respiray tegevjuhi Karl Gustav Annuse sõnul on nad tooteid müünud 37 riiki üle maailma, peamine sihtturg on seni olnud USA: «Seade sobib kõigile, kelle jaoks pole allergiavastased ravimid piisavad, kes ei saa mingil põhjusel suukaudseid ravimeid manustada või soovivad vältida kõrvaltoimeid, mis nendega kaasnevad nagu näiteks väsimust, peavalu ja -pööritust või isegi krampe,» ütles Annus.

Eestlaste loodud uuele allergiavastasele seadmele on andnud sertifikaadi Euroopa allergiauuringute keskus ECARF. Saksamaal tehtud kliinilised katsed näitasid, et see on vähemalt sama efektiivne kui mitte efektiivsem ülejäänud turul olevatest allergiavastastest lahendustest. Seade pälvis sel aastal ka Eesti Allergialiidu tunnustuse.