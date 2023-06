3 juunis ilmuvat videomängu, mida pead kindlasti proovima

Just need kolm teost on juunikuu kõige suuremad pärlid!

«Street Fighter 6»

Kaklusmängude legendaarne seeria sai alguse juba 1987. aastal ning kuigi verivärske teose kaanel ilutseb number kuus, on sarjas tunduvalt rohkem osi. Isegi põhiseerias on kuues osa tegelikult seitsmes. Aga see selleks.

2. juunil poelettidele jõudnud mäng annab sulle võimaluse testida enda oskusi kas arvuti, diivanil istuva sõbra või netikaabli teises otsas asuva võhivõõra vastu. Lisaks pakutakse ka üksikmängijale mõeldud lugu.

Tegemist on igati kvaliteetse teosega, mis on juba soojalt vastu võetud nii kriitikute kui ka fännide poolt. Mäng on saadaval nii PC, PS5, PS4 kui ka Xbox Series X/S peal.

«Diablo IV»

Diablo märulirollikad on eestlaste seas alati populaarsed olnud. Nüüd on taaskord võimalus enda kiindumust välja näidata, sest 6. juunil jõuab meieni seeria neljas osa. Kelle rahakott pisut priskem ning kannatus väiksem, see sai endale ligipääsu lunastada juba 2. juunil.

Taas tuleb rinda pista põrgu vägedega, sest deemonid ihuvad inimeste peale hammast. Mängija saab valida mitme erineva klassi vahel, keda siis enda äranägemise järgi arendada. Erinevate võimete ja võimaluste hulk on peaaegu sama hirmuäratav kui deemonite pealetund.

Mäng on saadaval nii PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S kui ka Xbox One'i peal.

«Final Fantasy 16»

Ka Final Fantasy on üks nendest mänguseeriatest, mille pealkirjas võib küll ilutseda konkreetne number, ent üleüldises pildis on osi ilmunud kordades rohkem. Nii ka sel suvel.

«Final Fantasy 16» viib Jaapani rollimänguseeria austajad Valistheasse, mis on koduks kuuele konkureerivale rahvusele. Pinged on haripunktis ning mängija ülesandeks saab maailma päästmine.

22. juunil ilmuv mäng on saadaval vaid PS5 konsoolil.