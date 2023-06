VIDEO ⟩ Inimesed ei pea enam tualette lapiga koristama, robot teeb selle töö ära

Firma Somatic on tegelenud tööstuslike puhastusrobotitega, kuid tuleb nüüd ka kontoriruumidesse. Nende pakkumine on selgelt parem, kui koristaja palkamine. Nimelt küsib ettevõte oma ise tegutseva masina eest 1000 dollarit kuus (ca 935 eurot) ning selle raha eest saab lõunapause, puhkepäevi ja hüvitisi mitteküsiva roboti kaheksaks tunniks päevas ja 40 päevaks nädalas, justnagu tavalise töötaja. Hoolitsema peab vaid laadimispesa ja veekraani olemasolu eest.

Ametlikult on tegemist avalike tualettruumide puhastusrobotiga. Sel on üks tööstuslik robotkäsi, tolmuimeja ja pihustusseadmed. Masin on võimeline pihustama ja desinfitseerima kõiki tualettruumi pindu, kasutades seda ainsat tööstuslikku robotkätt. Pärast peeglite, valamute, pissuaaride ja kappide ülekäimist ootab see veidi aega ning alustab siis kuivatamist, milleks kasutatakse sooja õhujuga. Saab ka põrandat puhastada ja tolmuimejaga üle käia.