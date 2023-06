OTSEÜLEKANNE ⟩ Internetipäev 2023: kas tehismõistust peaks kartma?

Interneti Päeva mõtteks on tuua kokku Eesti internetikogukonna huvilised, et arutelude abil anda oma panus Eesti Interneti arengule.

Kas AI ongi juba liiga ohtlik?

«Digilaim» kui otsetee kohtupinki?

Peeglike, peeglike, kel on kalleim internet maa peal?

Sel kevadel tõusetus taas teema, justnagu oleks just Eesti internet kallim mitmetest teistest lähivälismaa riikidest. Aga kas ikka on nii? Ja kui nii, siis kas meil on mingid ajaloolised põhjused selleks?

Programm

09.30 – 10.00

Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 10.05

Päeva avamine

10.05 – 10.55

Kas AI ongi juba liiga ohtlik?

AI tuli nagu õnn meie õuele ja tulevik näis hetkeks helgem. Ent päevapeale saabus kohale ka hulk neid, kes kõiges selles lõputus heas hoopis inimkonnale seniolematut häda ja ohtu nägid. Äsja toimus Ameerika parlamendi ülemkojas kuulamine, kus kõlas arusaam, et võimsate tehisarude arendamist tuleks hakata litsentseerima, ja et sama puudutab ka nende kasutusse vabastamist. Aga kuidas selle valguses siis edasi, ja kuidas AI-sse peaksime me suhtume siin Eestis?

Kristjan Port, Tallinna Ülikooli õppejõud

Tanel Tammet, arvutiteadlane ja professor, Taltech

Meelis Kitsing, EBSi rektor, poliitökonoomia professor

11.00 – 11.50

"Digilaim" kui otsetee kohtupinki?

Kas internetis tõesti kehtivad teistsugused reeglid sõnavabadusele? Või lõpuks on laimule internetis piir ette tulemas? Kas sõnavabadus on ohus? Mida kujutavad endast vaigistushagid? Nende ohud ja riskid.

Robert Sarv, advokaadibüroo Emerald Legal jurist

Karmen Turk, Triniti vandeadvokaat ja partner

Ivo Kruusamägi, Eesti vikipedist

12.00 – 12.50

Peeglike, peeglike, kel on kalleim internet maa peal?

Sel kevadel tõusetus taas teema, justnagu oleks just Eesti internet kallim mitmetest teistest lähivälismaa riikidest. Aga kas ikka on nii? Ja kui nii, siis kas meil on mingid ajaloolised põhjused selleks? Ja kui ongi, siis kas seda saab muuta? Või kui palju mängib selles kõiges rolli teenusedisain – sest vahest on nii, et me lihtsalt ei saa aru, mida ja mis raha eest meile pakutakse?

Oliver Gailan, TTJA Sideosakonna juhataja

Taivo Kendla, Tele2 Eesti juhatuse liige

Andre Visse, Telia CTO