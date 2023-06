Apple näitas oma uusi virtuaalprille, mille välisekraanil kuvatakse kasutaja silmasid

Virtuaalprillid on varustatud kolmemõõtmelise kaamerasüsteemiga, millega saab salvestada pilte ja videoid. Suhtlusrakendus FaceTime on prillides kolmemõõtmelisuse toega.

Uus spetsiaalne kiip R1, mida virtuaalprillid kasutavad, töötleb 12 kaamera, viie anduri ja kuue mikrofoni sisendit, et tagada tunne, nagu kõik ümbritsev ilmuks silme ette otseajas. R1 kiip suudab pildi silmade ees olevale ekraanile tekitada 12-millisekundise viitega, mis on kaheksa korda kiiremini, kui silmapilgutus ning mida inimene peaks tajuma juba sujuva liikumisena, justkui vaataks ümbritsevat maailma läbi klaasi.

Korpus on tehtud ühes tükis alumiiniumist, et peavarustus oleks võimalikult kerge.

Apple Vision Pro on mõeldud kasutamiseks kogu päeva jooksul, kui see on ühendatud vooluvõrku ja kuni kaks tundi saab kasutada akuga.

Hinna põhjal võib oletada, et Apple ei soovi veel seadet laiadesse massidesse tuua, vaid pigem on tegemist tutvumistootega entusiastidele: Apple Vision Pro maksab 3499 dollarit (ligi 3260 eurot) ja jõuab müüki järgmise aasta alguses. Nii öeldi ka seadme tutvustamise üritusel: see on sissejuhatus uutmoodi arvutikasutamise ajastusse.