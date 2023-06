Neste hakkab Läänemerel kasutama madalama emissiooniga laevakütust

Tankerid Suula ja Kiisla kasutavad Soomes Porvoos asuvas Neste rafineerimistehases toodetud Neste Marine 0.1 koostöödeldud laevakütust. Selle puhul on taastuvat toorainet töödeldud koos fossiilsete toorainetega tavapärases rafineerimisprotsessis ning tulemuseks on kütus, mille koostis ja jõudlus on sarnane tavalisele laevakütusele.