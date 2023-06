Artur Praun: küberturvalisus ongi jätkusuutlikkus, rohepööre ja toimepidavus

Ärikliendiüksuse juhi sõnul on alati küll võimalik teha rohkem ja reaalsed tegevused peavad tulenema ettevõtte enda riskitaluvusest ja sellest, millised on reaalsed ohud, kuid kõige elementaarsem peaks olemas olema alati. Need sammud ei pruugi ettevõtet küll täielikult igat sorti rünnaku ohvriks langemise eest kaitsta, kuid need vähendavad riske märkimisväärselt.

«Isegi kui iga väike lisasamm langetab ründe ohvriks langemise tõenäosust paar protsenti, on see mõistlik. See on paar protsenti väiksem tõenäosus, et ennetatavate probleemidega tegelemisele tuleb kulutada aega, raha ja väärtuslikke ressursse – mainimata kõige muu vältimist, mis küberrünnetega kaasneb,» sõnas ta. «Jätkusuutlikkus pole lineaarne, kus üksteise järel tehtavad tegevused lubavad lõpuks rohelise märgi rinda pista. See on maatriks kümnetest väiksematest valdkondadest, kus küberturvalisus iga päevaga aina kesksemale kohale liigub.»