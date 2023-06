Telia müüb Online.ee keskkonna, eraklientidele hakkab e-posti teenust pakkuma Fjordmail Technologies

Müügitehingu jõustumisel vahetub teenusepakkuja ja Telia lõpetab eraklientidele suunatud e-posti teenuse osutamise Online.ee keskkonnas. Online.ee e-posti teenust eraklientidele asub edaspidi haldama ja pakkuma uus teenusepakkuja Fjordmail Technologies AS.

Muudatus puudutab kõiki @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti teenuse kontosid.

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul on Online.ee müügitehing tingitud ettevõtte soovist võimaldada sellel teenusel kiiremini areneda ettevõttes, kus see on peamine tegevusvaldkond.

«Olukorras, kus e-posti teenuse pakkujaid on maailmas palju ja kõige paremat kasutajakogemust pakuvad just need ettevõtted, kellele see on üks peamisi tegevusvaldkondi, oleme otsustanud müüa selle ärisuuna partnerile, kes on spetsialiseerunud just nimetatud valdkonnale ning kes suudab seetõttu pakkuda e-posti teenuse kasutajatele edaspidi nii uusi arenguid kui lisaväärtusi,» märkis Haljand.

«Valisime hoolega ettevõtet, kellest saab uus Online.ee e-posti teenuse osutaja eraklientidele. Meile on oluline, et tegemist oleks teenusepakkujaga, kes soovib ja on suuteline kasutajatele pakkuma kvaliteetset teenust, peab oluliseks väga head kasutajakogemust ning teenuse edasist arendamist. Usume, et Fjordmail Technologies AS on kasutajatele usaldusväärne teenusepakkuja,» rõhutas Haljand.