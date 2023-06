PILDID ⟩ Imaveres paigaldati Eesti esimene roheasfalt

«Keskkonnahoiu teemadel on taristuvaldkond täna pigem veel lapsekingades. Ometi on võimalusi loodussäästlikumalt tegutsemiseks väga palju ja ligniini kasutamine asfaltsegus on üks nendest. Kombineerides asfaltbetooni tootmisel taastuvatest allikatest pärinevaid toormeid nagu ligniini ja mittefossiilset päritolu biokütuseid, on võimalik neutraliseerida suurem osa asfaltbetooni tootmiseks õhku paisatavast CO2-st ning tänu sellele saamegi süsinikuneutraalse roheasfalti,» ütles Verstoni juht Veiko Veskimäe, «roheasfaldil on potentsiaal saada Eesti rohepöörde edulooks ja eeskujuks kogu maailmale. Imavere pilootprojekt on hea näide kahe Eesti uuendusmeelse ettevõtte ja TalTechi teadlaste koostööst, kus puitu on maksimaalselt väärindatud ja tee on keskkonnasäästlikult ehitatud.»