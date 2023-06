PODCAST ⟩ Kas Apple tegi just 3500 dollarit maksva vea?

Me oleme näinud Apple'i tulevikuvisiooni alternatiivset reaalsust pakkuvate seadmete maastikul, ent ei oska öelda, kas see on hea või mitte. 3500 dollarit maksev peaseade tundub olemuselt üsna huvitav, kuid kellele see mõeldud on? Ja üleüldse, kes mängib Apple'i seadmetel videomänge?