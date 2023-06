Samsung näitas, mis meid kodumasinate maailmas lähiajal ees ootab

«Oluliseks uuenduseks meie pesumasinate vallas on Less Microfiber filter. Tegemist on uue eraldiseisva mikrofiibri filtriga mida saab lisada Samsungi Bespoke pesumasina juurde enne ja pärast veevõrku ühendumist ning see püüab kinni pesu käigus riietest tuleva mikroplastiku. Nimelt tekitab iga pesutsükkel riiete küljest pisikesi mikroplastiku osakesi. Kui pesta näiteks kaks kilogrammi pesu neli korda nädalas, tekitab see aastas keskmiselt 132 grammi mikroplastikut inimese kohta. See on ligikaudu võrdne kaheksa 500 ml plastpudeliga. Uus filter püüab sellest plastikust kinni 98%,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.