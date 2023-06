Tangi nagu bensiini: uus elektriauto aku saab täis kuue minutiga

Tegemist on nn Phoenixi elemendiga, mis suudab ühe laadimisega anda keskmisele elektriautole energiat tuhande kilomeetri läbimiseks, mis on samuti vedelkütusega autodega võrreldav läbisõit. Selle tagab idufirma teatel ülijuhtivate materjalide ja efektiivsema soojusjuhtimise tehnoloogia kasutamine akuelemendis.

Üks olulisemaid omadusi uue aku juures aga on madalatel temperatuuridel mahtuvuse säilimine. Uuringute järgi väheneb elektriautode sõiduulatus tavaliselt koguni 35 protsenti, kui ilm on väga külm.

Külma ilmaga saab Phoenixi elemendiga aku kuumutada kiiresti (viie minutiga) miinuskraadidelt (-20 kraadi Celsiuse järgi) +25 kraadini ja selles normaalse töötemperatuuri vahemikus saabki hakata kohe ülikiiresti laadima. Seega võib värsket akutehnoloogiat kasutada tõhusalt mis tahes ilmaoludes ning see on samaväärne bensiinimootoriga autoga.

Akutehnoloogia väljatöötajaks on vaid kahe aastaga selles valdkonnas tipptegijaks saanud Greater Bay Technology. Ükssarvikust ettevõtte väärtuseks on üle miljardi dollari ning see on Hiina riigi omanduses oleva GAC tütarettevõte.