Tehisintellekt läbis arstikatsed ja suudab nüüd inimesest paremini täpse diagnoosi anda

New Yorgi Ülikooli Grossmani meditsiinikooli teadlaste meeskonna poolt välja töötatud tarkvara on praegu kasutusel ülikooliga seotud haiglates kogu New Yorgis. Loodetakse, et tulevikus saab sellest tehisintellekti juhitud süsteemist tervishoiu standardlahendus.

Uuring ennustava meditsiinis rakendatava tehisintellekti (suure keelemudeli) kasutamise efektiivsuse kohta avaldati kolmapäeval ajakirjas Nature.

Teadustöö juhtiv autor, New Yorgi Ülikooli (NYU) arvutiteadlane ja neurokirurg Eric Oermann ütles AFP-le, et kuigi tehisintellektiga mitteseotud ennustavad mudelid on meditsiinis kasutusel olnud juba pikka aega, siis praktikas neid peaaegu ei kasutatud, sest vajalikud sisend-andmed nõudsid väga tülikat ümberkorraldamist ja vormindamist.

«Üks asi, mis on meditsiinis kõikjal tavaline, on see, et arstid kirjutavad märkmeid selle kohta, mida nad on kliinikus näinud ja mida patsientidega arutanud,» ütles ta, «nii et meie põhiline eesmärk oli, et kas suudame alustada meditsiiniliste märkmete kui andmeallika ettesöötmist masinale ja seejärel ehitada selle peale üles ennustavad mudelid.»

Arstide märkmed said masinale arusaadavaks suure treeninguga

Suurt keelemudelit nimega NYUTron koolitati miljonite kliiniliste märkmete põhjal 387 000 inimese terviseandmetest, mis saadi NYU Langone´i haiglate hooldusandmetest ajavahemikus 2011. aasta jaanuarist kuni 2020. aasta maini.

Nende hulka kuulusid ka kõik arstide kirja pandud dokumendid, nagu patsiendi edenemise märkmed, radioloogiaaruanded ja väljakirjutamise juhised, mille tulemuseks oli 4,1 miljardi sõna pikkune andmekorpus.