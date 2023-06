Elektritõuksidega kahekesi sõita on ohtlik ja see on suisa keelatud. Vändatava rendirattaga samuti pole võimalik kaaslast ühes võtta. Nii jääbki mitmekesi sõitmise ainsaks lahenduseks auto. Samas on laste, täiskasvanust kaaslase või ka perelemmiku kaugemale viimiseks vahel täitsa piisav siingi aina enam tähelepanu võitvad kastirattad. Suuremat poeskäikugi on parem ning keskkonnasõbralikum korraldada kastirattaga.