Kahhovka tammi õhkulaskmise järel on selge, et Venemaa on teinud valiku. Selleks on põletatud ja uputatud maa taktika. Kas ikka saab kindel olla, et Venemaa ei kasuta võimalust õhku lasta nii tuumajaama reaktoreid kui Zaporižžja​ tuumajaama maadele ladustatud radioaktiivsete ainete konteinereid, et Ukraina armeed veelgi ulatuslikumalt takistada?