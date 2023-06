Digipööre 2.0: riigipilve infopäeval tutvustati personaalise riigi ideed

«Oleme valmis digipöördeks 2.0, mille eesmärk on üles ehitada personaalne digiriik. See on riik, mis tuleb inimese juurde ise kui selleks on õige aeg. Inimese kui kodaniku või inimese kui ettevõtja juurde,» selgitas ametiaja suurimaid eesmärke vastne majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo. Ta lisas, et inimesed ei peaks muretsema sellepärast, kuidas infot kätte saada, vaid see peaks nendeni ise jõudma.