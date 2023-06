GALERII JA VIDEO ⟩ Uus tudengivormel sõidab nüüd nii juhiga kui juhita

Hooaja alguses otsustas meeskond liikuda ka täiesti uuele vormeli üldkontseptsioonile. FEST23 disainilahendustel on fookus maksimaalse survejõu saavutamisel. Kurvisuutlikkuse parandamiseks projekteeriti jõulisem aeropakett ja kitsam kere, mis mõjutavad ka kõikide teiste alamsüsteemide disaini. Arendamisel pandi veel rõhku efektiivsele ja suurema võimekusega jahutussüsteemile, et ennetada möödunud võistlushooajal kuuma ilmaga esinenud probleeme.

«Meie eesmärgiks oli sama kaalu juures teha veelgi jäigem kere,» räägib meeskonna komposiidi kapten Karl Robin Tiislär, mis on uuel mudelil kere ja materjalide juures teisiti, «rehvid on ka muidugi väga olulised, nende valik oli põhjalik. Ja mootorit katsetame me nüüd oma stendis, varem pidi tootja andmeid usaldama. Sellega võime aga mootori efektiivsust ise muutma hakata.»

Tudengivormeli kokpiti äär on nüüd küll paksem, kuid kaal ja tugevus sama või isegi parem. Kasutatakse uusi komposiitmaterjale. Foto: Eero Vabamägi

Komposiitmaterjalid, mida auto kere juures kasutatakse, said Tiisläri sõnul samuti uuenduse. Kasutatakse paremaid ja jäigemaid süsinikukangaid ning kergemaid ja paksemaid vahematerjale. Kaks aastat tiimis olnud Tiislär näitab kokpiti serva, mis on nüüd küll oluliselt paksem, aga tugevus paranes ning kaal ei suurenenud. Kere geomeetria on nüüd ka aerodünaamilisem.

Testitud on uut masinat juba 250 kilomeetrit ja kaheksakujulisel rajal tehtud katsed näitasid, et varem 4,8 sekundiga läbitud lõigu suutis masin nüüd sõita 4,5 sekundiga. Uued tulemused on juba enam-vähem samad, kui eelmisel aastal võistlusel Saksamaa Stuttgarti parimate tiimide saavutatud tipptulemused, nii et Eesti tudengimeeskond loodab hea tulemuse saada.

«Püstitasime sügisel päris mitmeid võimsaid eesmärke. Nüüd, kevadel näeme, kuidas tehtud töö ja nähtud vaev vilja kannab. Vormel on võistlusvalmis ning esmaesitlusel saame uusi lahendusi kõigile huvilistele tutvustada,» ütles meeskonna kapten ja TalTechi tudeng Kristjan Taimla. «Kõige keerulisem oli kahte süsteemi ühes autos koos arendada: kui varem sai proovida kahe erineva vormeliga, millest üks oli isejuhtiv ja teine inimese juhitav, siis nüüd tuli need kaks omadust ühte autosse saada,» selgitab ta väljakutseid, mida tuli lahendada.