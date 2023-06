Hiiglaslikku ujuvasse linna mahutatakse ära 40 000 kliimapagulast

Jaapani firma N-ARK on paljastanud oma plaanid ambitsioonika ujuvlinnaga, mis majutaks turiste, meditsiiniasutusi ja isegi väikese kosmodroomi. Dogen City nimeline asula kavandatakse nii, et see peaks vastu kliimamuutustest tekkinud meretõusudele ja tormidele ning pakuks samal ajal sõltumatult elektrit, toitu ja vett kuni 40 000 inimesele.