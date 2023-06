Kas ekraan on parem, kui plakat? Ekspert selgitab, kuidas äriekraanid erinevad kodustest telekatest

Digiekraanid võivad joosta ka pikalt mööda seina ülemist äärt ja riiulite vahel justkui tapeet. Pildil Tallinki laeva poe ekraanidega kujundus. Foto: Samsung Eesti

Näiteks Samsung The Wall-i tööaeg on 150 000 tundi, mis tähendab seda, et kui ekraan töötab 24/7 (The Wall ongi selleks mõeldud), siis see kestab kokku 17 aastat. Tavalise LCD ekraani puhul on tööajaks arvestatud ca 4-5 aastat, siis tuleb see välja vahetada.

Loomulikult on ka pildikvaliteet Micro LED-iga parim oma sügava musta, hea kontrastsuse ning värvipuhtuse poolest.

«Ferrari kasutab The Walli ekraani oma autode disainimisel,» toob Vahtras näite, «me kõik teame, mida tähendab Ferrari punane. See peab olema õige punane ja Samsungi The Wall seda ka näitab.»

Neljandaks eeliseks on veel voolutarve, millega Micro LED teeb silmad ette madala tarbimise osas teistele ekraanitehnoloogiatele.

Palju see paberplakatist ikkagi kallim tuleb?

Hindu on Vahtrase sõnul kohe raske välja öelda, sest iga selline projekt tuleb erinev ja ekraanide valik on väga lai. Hind on aga plakati trükkimisel paljudest osadest koosnev pikk jada, kus sees disain, trükkimine, mõõtu lõikamine, transport, paigaldus jne. Ekraani hind teeb kogu selle aja- ja ressursikulu juba praegu tasa.

«Erinevaid uuringuid on tehtud palju ja enamuse tulemus on sama – digiekraanide märgatavus on oluliselt parem ning neid vaadatakse pikemalt. Näiteks tegime ühe uuringu koos Maximaga, mille viis läbi Gateway & Parners ning kust tuli ilmekalt välja, et kliendid märkavad digiekraane peaaegu 90% rohkem, kui prinditud plakateid ning vaatavad 50% kauem.

Kui rääkida müükide edendamisest digiekraanide näitel, siis sama uuringu tulemusena võime väita, et toodete, mida näidati digiekraanidel, müügikasv oli 15-30%. Pikaajaline müügikasv poes nendel toodetel, mida digiekraanidel kuvatakse, jääb vahemikku 1-4%.»