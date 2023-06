OTSEÜLEKANNE ⟩ Mida hekki: kuivpeldik pilvelõhkujas – vaata, kuidas sellega lood tegelikult on

Kas inimkonna ees terendava veeprobleemi lahenduseks on kuivkäimlad? Selle üle hakatakse arutama täna kell 10 Pandiveres. Aset leiab see Metsamõisa talus, Tapa vallas.Postimees vahendab oma lugejatele ka otseülekande sellelt konverentsilt. Vaadake ise, kuhu tänases maailmas saab panna kuivkäimlaid ja kas need ikka haisevad? Võimalik, et on aeg end harjutada sootuks teistsuguse tulevikuga.