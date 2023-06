Austraaliasse võidusõidule lähetatav Solaride päikeseauto on 15. juunist paariks päevaks Tallinnas vaatamiseks välja pandud

Tegemist on ühe suurema eraalgatusliku inseneeriavaldkonna haridust ja koostööd tutvustava ning neid innustava ettevõtmisega Eestis.

Noorte poolt ehitatud võistlussõiduk pannakse proovile Austraalias Bridgestone World Solar Challenge’il, kus see pistab rinda maailma tippülikoolides loodud samalaadsete sõidukitega.

Tänase seisuga osaleb võidusõidul 99 autot kahes võistlusklassis. Klasse on aga kokku kolm: Challenger, Cruiser ja Adventure. Solaride on Challenger klassi sõiduk, mis võtab teistega mõõtu 3000 kilmomeetri pikkuselt trassil Darwinist Adelaide'i. Adventure ehk seiklusklassis saab eelmiste aastate sõiduki uuesti proovile panna või on tegemist sõidukitega, mis küll üldjoontes ohutud kasutada aga ei vasta täiel määral võistluse ohutusnõuetele.

Solaride avalikustab maailmameistrivõistlustele sõitva päikeseauto täna õhtul Postimehe

Baltikumi esimese päikeseauto tiim esitleb teise generatsiooni päikeseautot 15. juuni õhtul Tallinnas T1 keskuses. Tiim teeb otseülekande võistlusauto esmaesitlusest Postimehes, mis algab kell 19.00. Kõigil huvilistel on 16. ja 17. juunil võimalus T1-s päikeseautot enne võistlustele suundumist ka oma silmaga näha. Kui mai lõpul oli Tartus tehti Raadi lennuväljal selle autoga sõiduteste, polnud kerepaneele veel sõidukile kruvitud. Möödunud nädalatega on toimunud suured muutused – auto on pea stardivalmiks viimistletud. Kokku on selleks kulunud poolteist aastat. Autot on ühisloonud enam kui 130 inimest kõikidest Solaride’i tegevusvaldkondadest alustades personalitööst ning lõpetades turundusega. Nende vahel olulisim: uuenduslik tehnikaloome.

15.juunil näitab meeskond päikeseautot esmakordselt avalikkusele. T1 keskuse Videal T1 Black Box stuudios toimuval kutsetega üritusel kogunevad päikeseauto valmimisele kaasa aidanud asjaosalised. Sündmust kantakse veebis üle ka Postimehe Solaride’i lehel: solaride.postimees.ee.