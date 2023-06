Ettevõtete tehnoloogiline võlg kuhjub ja ohustab nii mainet kui kliente

Kuigi lühiajaliselt on nende hulk püsinud samal tasemel, siis selle taga on pigem meie võimekate küberturbeekspertide igapäevased pingutused. Pikas vaates on küberrünnete hulk siiski mitmekordistunud. Tehnoloogilise võla all kannatavad asutused on küberkurjategijate silmis endiselt lihtne sihtmärk.

Juba 1980. aastatel hakati rääkima tehnoloogilisest võlast kui kaudsest kulust, mis tekib, kui ettevõtted ei lahenda probleeme, mis neid tulevikus mõjutavad. See on tarkvaraarenduse tavapärane osa – ning asjaolu, et see ei häiri hetkel äritegevust, ei tähenda, et seda ei eksisteeri. Pigem ei paista see esmapilgul lihtsalt välja.