PODCAST ⟩ See naine on mänginud «Diablot» pea 3000 tundi

Mehed on külla kutsunud Kadri, et rääkida pikalt ja laialt ühest mänguseeriast, mis paljude eestlaste jaoks armas – «Diablo». Nimelt on naine seeria erinevate teoste alla matnud ümardatult pea 3000 tundi ning mänguaega tiksub aina juurde. Mida teeb «Diablo» 4 õigesti? Mida tegi «Diablo 3» valesti? Miks «Diablo 2» mängimine Kadri jaoks kunagi keeruline oli?