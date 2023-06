Meta guru: ChatGPT stiilis tehisintellekt on ajast ja arust

«AI ja masinõpe on praegusel ajal nõmedad. Inimestel on terve mõistus, masinatel ei ole,» ütles Yann LeCun Pariisis Meta üritusel ajakirjanikele.

«Generatiivsed mudelid on minevik, me hülgame need JEPA kasuks,» ütles LeCun.

«Ma ennustan, et mõne aasta pärast ei kasutata enam suuri generatiivseid keelemudeleid ja meil on nende asemel parem asi,» lisas ta.

LeCuni peetakse suureks AI-mõtlejaks ning ta on kritiseerinud haipi, mis on ümbritsenud eelmisel aastal välja tulunud ChatGPT ja pildipõhise Dall-E taga olevaid loova AI mudeleid.

Meta juht Mark Zuckerberg on öelnud, et JEPA tööriist on avatud allikas, mis tähendab, et teadlased võivad selle kallal nokitseda.