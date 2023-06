PILDID ⟩ Volkswageni edukaim mudel Tiguan saab luksusklassi tehnoloogiad ja pika elektrilise sõiduulatuse

Foto: Volkswagen

Elektrooniliselt juhitav vedrustus tagab suurema mugavuse ja parema dünaamika. MQB evo platvorm on aluseks uue põlvkonna adaptiivsele vedrustuse juhtimisele: lisavarustuses on DCC Pro (Dynamic Chassis Control) koos kaheklapiliste amortisaatoritega.

Lisaks on uue mudeli standardvarustuses sõidudünaamika juhtimine - MQB süsteem, mis tegi oma debüüdi praeguses Golf GTIs. See süsteem juhib elektrooniliste diferentsiaalilukkude (XDS) ja DCC Pro poolt juhitavate amortisaatorite toimimist. Rataste ühekaupa pidurdamine ja amortisaatorite jäikuse valikuline muutmine suurendavad sõidumugavust ja kurvide läbimise jõudlust tänu millele on juhitavus neutraalsem, väledam ja täpsem.

TDI, TSI, eTSI ja eHybrid

Tänu MQB evo-le on Tiguanil võimalik kasutada erinevaid jõuallikaid. Saadaval on turbodiiselmootorid (TDI), turbobensiinimootorid (TSI), poolhübriidsüsteemiga varustatud turbobensiinimootorid (eTSI) ja pistikhübriidsüsteemid (eHybrid).

Foto: Volkswagen

Uute pistikhübriidide elektriline sõiduulatus on olenevalt varustusest suurenenud kuni 100 kilomeetrini. Lisaks on vahelduvvooluga laadimine kõigis eHybrid-versioonides nüüd kiirem ja esmakordselt on standardvarustuses ka kiirlaadimine alalisvooluga.

Kõrgklassi istmed ja rohkem pagasiruumi

Uus Tiguan on saadaval ergoActive esiistmetega (valikuliselt). Muuhulgas pakuvad need pneumaatilist neljasuunalist nimmetoe reguleerimist ja pneumaatilist 10-kambrilist survepunktimassaaži istmete seljatugedes – omadused, mida muidu leiab luksusklassi mudelitel. Samuti on need varustatud istmesoojenduse ja -ventilatsiooniga.