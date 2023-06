Kolm Eesti firmat näitasid maailmale toidukullerdamise robotiseeritud tulevikku

Eilne testpäev oli esimene kord, kui taoline ettevõtmine Eestis toimus. Autonoomsete sõidukite tehnoloogiat arendav Clevon on seni keskendunud peamiselt paki- ja toidupoe tellimuste kojuveole, tehes koostööd näiteks DPD, DHL Express Estonia ning IKI toidupoodidega Vilniuses.

Ka KFC Eesti tellimusi on seni klientidele toimetanud vaid Fudy inimkullerid.

Kolm ettevõtet usuvad siiski, et automatiseerimine ongi toiduveo tulevik. Koos katsetati, et kõik võimalused tuleviku kojuveo tegemiseks on tegelikult Eestis juba olemas ning üheskoos otsustatigi ära proovida, kas robotkullerit saab rakendada restoranitellimuste täitmiseks.

Foto: Clevon

Clevoni tegevjuht Sander Sebastian Agur oli testprojekti tulemustega rahul: «Tulevik on saabunud ja me oleme ütlemata elevil, et saime KFC ja Fudyga testida nõudepõhist Clevoni kullerteenust. KFC klientidel oli hea võimalus kiiresti Fudyst tellimus esitada ning see kätte saada kõige tõhusama isejuhtiva sõidukiga, mis omakorda toetab meie ühist visiooni jätkusuutlikust tulevikust.»

KFC Baltikumi turundusjuhi Anett Kutti sõnul on KFC-l hea meel olla osa sellisest innovaatilisest projektist: «Globaalsetele trendidele tuginedes soovisime uurida kohalike klientide valmisolekut olukorras, kus toitu ei too kohale mitte toidukuller, vaid tehisintellekt. Rõõm oli tõdeda, et klientide huvi testpäeva vastu oli suur ning nende tagasiside oodatust kordades positiivsem,» rõõmustas Kutti.

Foto: Clevon

Kasvava elukalliduse taustal kallinevad nii toit kui ka teenused ning puutumatuks ei jää ka toidu kojuvedu. Lisaks on Eestis aina suurenev mure tööjõuga – töötajaid otsivad nii restoranid kui ka kullerfirmad. Kojuveo vähemalt osaline automatiseerimine aitaks vähendada tööjõukriisi ning kulusid optimeerida. Clevoni robotkuller ei vaja toidu kohaletoimetamiseks juhti, kuid suudab sõita tänavaliikluses teiste autode vahel nii, et eraldi kullerit teenuse osutamiseks vaja ei ole.