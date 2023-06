VIDEO ⟩ Vaata, kuidas ratastoolis robot inimesega tennist mängib!

Robootikateadlane Matthew Gombolay ehitas seadme valmis koos kahekümne tudengiga ja katsetas päris tennisistidega. Teadustöö on avaldatud ajakirjas IEEE Robotics and Automatics.

Erinevate nurkade all väljaku ümber paigutatud kaamerad suudavad põhimõtteliselt igal ajahetkel palli asukoha määrata ja ESTHER omakorda arvutab kiirelt välja trajektoori, kuhu punkti peab vastu veerema, et tennisepall tagasi lüüa. See on lihtne teekonna-arvutus, kuid järgmisena peab robotist tennisist välja töötama strateegia, kuidas tagasi lüüa, et punkte teenida. Tulevikus loodavad teadlased programmeerida ratastoolitennisisti selliselt, et imiteerida sportlase reaalset vastast ja aidata kindla mängustrateegiaga treenida.