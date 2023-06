Nutikell taipab, kui naist vägistatakse ning helistab politseisse

Rünnaku tuvastamisel saadab Epowar esmalt hoiatuse nutikellale ja küsib, kas kõik on korras. See annab nutikella kandjale mõne sekundi aega hoiatuse välja lülitamiseks. Kui kandja sellele ei reageeri ning tema liikumine ja südamerütm näitavad, et rünnak on aktiivne, saadab Epowar kriitilise teate nutikella kandja kontaktidele (neid hoiatatakse valju helisignaaliga isegi siis, kui nende telefon on hääletul režiimil).

"Oleme väga elevil, et peale 3 aastat kestvaid pidevaid uuringuid, põhjalikke katseid ja proove saame lõpuks Epowar rakenduse käivitada. Usume, et see annab olulise panuse naiste turvalisuseks. Tähtsaim osa meie rakendusest on see, et kõik toimub automaatselt, mistõttu pole ründajal võimalik häirekella saatmist takistada. Tavaliste paanikanuppude, vägistamise häireseadmete või mobiiltelefonide puhul pole see alati võimalik," ütles Epowari kaasasutaja E-J Roodt Bathi ülikooli pressiteates.