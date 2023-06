PILDID ⟩ Eesti ettevõte toob turule miljonieurose superauto, mis on kurvis sama kiire kui konkurendid sirgel

Eile Itaalias Vairano ringrajal esimest korda päevavalgust näinud superautot on Tõnis Vanaselja sõnul arendatud üle seitsme aasta ning peamise töö on ära teinud Eesti insenerid ja disainerid. Kahekohaline superauto Kalana suudab arendada kiirust kuni 340 kilomeetrit tunnis, aga see pole vormelisõidu endise Eesti meistri kinnitusel auto suurim tugevus.

«Värsked testid kinnitavad, et Kalana surujõud ehk suurtel kiirustel teel püsimine on parem kui näiteks 2008. aasta Vormel-1 autodel. Paari nädala eest lõi Kalana Pininfarina tuuletunnelis, kus on testitud ka näiteks paljusid Ferrari mudeleid, surujõu absoluutse rekordi. Kuigi Kalanat tavaliste tänava-superautodega võrrelda on keeruline, tähendab see lihtsalt öelduna, et auto on kurvis sama kiire kui konkurendid sirgel,» selgitas Vanaselja.