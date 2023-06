UURING ⟩ keskmine Eesti auto satub õnnetusse iga 278 000 km järel

Autoõnnetuste arv Eestis väheneb

Sõiduki ajaloo teenusepakkuja mõõtis aastatel 2021-2023 auto läbisõidu ja õnnetuste arvu suhet. Andmetest selgus, et 2021. aastal sõitis keskmine Eesti auto 268 785 km kuni sattus õnnetusse, 2022. aastal 234 545 km ja 2023. aastal 278 403 km, mis viitab sellele, et nüüd saavad autod harvemini kahjustada.

«Sõidukil, mille läbisõidumõõdikul on 300 000 kilomeetrit, võib olla juhtunud rohkem kui 1 õnnetus. Samas kvalifitseerub õnnetuseks ka väike põrge või kriimustus, seega peaksid kasutatud auto ostjad enne konkreetse auto soetamist uurima, milliseid kahjustusi on sõiduk kandnud,» selgitab carVerticali autoekspert Matas Buzelis.

Kuigi väiksemad kahjustused ei tohiks mõjutada otsust konkreetse sõiduki soetamise kohta, võib raske õnnetus tähendada, et autol on struktuuri vigasid ja see ei pruugi enam sõitmiseks turvaline olla.

Teistes Euroopa riikides esineb sõidukitega rohkem õnnetusi

Nagu uuringust selgub, sõitsid Eesti autod 2023. aastal 89% rohkem kilomeetreid kui ELis keskmiselt, kuni sattusid õnnetusse. See tähendab, et eestlased teevad autoga avariisid harvemini, kui teiste riikide juhid.

«Ostjad ei tohiks kasutatud autosid käsitleda kui täiesti uusi sõidukeid. Iga autojuht eeldab, et tema auto on heas korras, kuid tegelikkuses ei ole see alati nii. Meie hinnangul on 52,4% kasutatud sõidukitest vähemalt korra kahjustada saanud. Sellepärast peaks kogu autoostuprotsessis olulist rolli mängima ajalookontroll koos proovisõidu ja füüsilise ülevaatusega volitatud töökojas,» soovitab Buzelis.