Selle loo kirjutamise hetkel on jäänud eeldatavaid hapnikuvarusid kadunud Titanile vähem kui ööpäevaks. Sukeldusaparaatidega on õnnetusi varemgi juhtunud aga nende päästmine on õnnestunud vaid harva. Nii hinnatakse viieliikmelise meeskonna päästmise tõenäosust üsna madalaks.