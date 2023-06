Ookeanikaablitele leiti asendus: laseriga saab andmeid saata suurel kiirusel pika maa taha

Seevastu teadlaste kasutatud laseroptilised süsteemid töötavad infrapuna-lähedases vahemikus mõnemikromeetrise lainepikkusega, mis on umbes 10 000 korda lühem lainepikkus. Nii saab ajaühiku kohta palju rohkem andmeid transportida.

Selles sagedusalas tekkivate probleemide kõrvaldamiseks suurima võimaliku kiiruse saavutamisel moduleeritakse laseri valguslainet nii, et vastuvõtja suudab tuvastada ühele sümbolile kodeeritud erinevaid olekuid. Lihtsamalt lahti seletades tähendab see, et iga sümbol edastab rohkem kui ühe biti teavet, kasutades valguslaine erinevaid amplituude ja faasinurki. Iga faasinurga ja amplituudi kombinatsioon moodustab erineva andmesümboli. Seega 16 olekut (16 QAM) sisaldava skeemi puhul saab iga võnkumisega edastada 4 bitti ja 64 olekut (64 QAM) sisaldava skeemi puhul 6 bitti.