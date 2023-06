PILDID ⟩ Uus Range Rover Evoque jõudis avalikkuse ette

Loomanahavaba luksus

Range Rover Evoque´i sõitjateruumi võib muude valikute seas viimistleda ka Kvadrati villasegust kangaga. See uudne villasegust kangas on 58 protsenti kergem kui nahk ning näeb välja kaasaegne ja on puudutades väga meeldiv.

Uuenduslikud tekstiilmaterjalid on Range Roveri laboris läbinud ranged vastupidavuskatsed, et tagada nende kestvus kogu sõiduki eluea jooksul, läbides 60 000 kulumiskatse tsüklit (vastab kümnele kasutusaastale) ning UV-katsed, mille käigus ühe kuu jooksul töödeldi materjale valgushulgaga, mis võrdub kolme kasutusaastaga.

Tekstiilid on ka vastutustundlikult toodetud. See põhimõte kajastub ka mujal reisijateruumis. Econyl-nailonist vaibad, mille valmistamisel kasutatakse äravisatud kalavõrkudest saadud ning muid uuesti ringlusse võetud materjale, mis tekitavad tootmise käigus 90 protsenti vähem heitkoguseid, kui ainult naftast toodetud materjalid.

Kvadrat tekstiiliga istmed on saadaval Evoque Dynamic HSE ja Autobiography mudelitel. Kvadratil on ka unikaalsed jahutavad ja soojendavad omadused, mis teevad materjali veelgi käesõbralkumaks. Range Rover Evoque Dynamic HSE ja Autobiography mudelid on saadaval ka kaunilt pehme Windsor-nahaga, millel on samuti uus kalasaba perforatsioonimuster. S ja Dynamic SE mudelite puhul esindab Grained Taurus nahk traditsioonilisemat luksustunnet.