Bolt Food hakkab Starshipi robotkullereid kasutama

Starship tegutseb üle maailma enam kui viiekümnes teeninduspiirkonnas, andes miljonitele inimestele igapäevase juurdepääsu tarnerobotitele, mis liiguvad kõnniteedel. Kui 2022. aasta novembris tähistas Starship nelja miljoni kojukande ületamist, siis vaid seitsme kuuga on ületatud ka viie miljoni kojukande piir. See näitab kui kiiresti on kasvanud nõudlus selliste teenuste järele.

Boltil on aga ühtekokku enam kui 100 miljonit klienti rohkem kui 45 riigis ja 500 linnas üle maailma, sealhulgas Euroopas, Aafrikas, Lääne-Aasias ja Ladina-Ameerikas. Partnerlus Starshipiga tähendab, et Bolt saab nüüd pakkuda täielikku valikut mitmeliigilisi tarnevõimalusi sõltuvalt ostukorvi suurusest ja vahemaast, suurendades lõppkokkuvõttes kasumlikkust tarne kohta.

«Nii Bolt kui ka Starship on loonud uuenduslikke tooteid, mis on muutnud inimeste liikumist ning kaupade ostmist ja kättesaamist linnades,» ütles Bolti tootejuht ja president Jevgeni Kabanov, «saame need kaks teenust ühendada, pakkudes miljonitele Bolt Marketi ja Bolt Foodi klientidele uut, jätkusuutlikku tarnevõimalust. Pikemas perspektiivis loodame oma koostööd laiendada, et muuta tarned odavamaks ja kättesaadavamaks veelgi suuremale arvule klientidele.»

Starship Technologiesi tegevjuht Alastair Westgarthi sõnul on Boltil ja Starshipil väga sarnased eesmärgid kohaliku transpordi jätkusuutlikumaks muutmisel: «Pakume mugavat ja väga lihtsalt tellitavat autonoomset kullerteenust.»

Starshipi asutaja ja tehnoloogiajuht Ahti Heinla lisas, et koostöö täiustab mõlema ettevõtte pakkumist: «Sünergia Bolti teenuste portfelliga aitab Starshipil laieneda uutele turgudele ja pakub täielikult elektrilist, tulevikukindlat tarnevõimalust Bolti klientidele.»