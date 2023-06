Siiski tuleb tõdeda, et pardale astunud (või õigemini istunud, sest sõidukis ruumiga priisata ei saa) inimesed teadsid, millega riskivad.

Titan on kurikuulus selle poolest, et eirab mitmeid turvalisusreegleid ning selle ehitamiseks on kasutatud odavaid koostisosi. Näiteks juhitakse allvelaeva mängupuldiga.