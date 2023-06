DROONIVIDEO ⟩ Selline näeb välja Ukraina linn Bahmut pärast ajaloo pikimat lahingut

22. mail teatas eraarmee Wagner juht Jevgeni Prigožin, et Bahmut on nende käes, kuid lahingud äärelinnades käivad Ukraina teatel siiani. Juuni algusest on Bahmuti lahing kestnud kauem, kui ajaloo pikim Verduni lahing Esimeses maailmasõjas, kui piiramisi mitte arvestada. Mis on rohkem kui kolmsada päeva sõjategevuse keskmes olnud linnast järgi jäänud, seda näitab allolev droonivideo.