Interneti lõpp? Veebi ilmuvad lehed, mille kahtlast sisu toodab massiliselt tehisintellekt

Veebilehed pealkirjaga «The Enlightened Mindset» avaldavad tehisintellekti poolt loodud artikleid, mille hulka kuuluvad ka võltsitud tsitaadid, mis omistatakse mõnele tõelistele inimestele.

Artiklite tekstid on üsna tihti täis eksitavat infot, nüüd siis ka väljamõeldud intervjuusid, mille kohta üks väidetava tsitaadi autor ütles väljaandele Futurism, et selle sisu on üsna tema moodi tõesti ja ta pigem nõustuks väljaöelduga, kuid pole seda ise kunagi öelnud. Tegemist oli tehisintellekti uuriva teadlase Reuben Binnsiga, kes arvas, et sellist sündmuste käiku võiski ette näha.

Näiteks leiti blogist postitus pealkirjaga «Kas Hagridi rolli mängib robot? Uurime seda võimalust», milles tsiteeritigi ekslikult Reuben Binnsi, kes pole väljaandele kunagi intervjuud andnud. Tehisintellekti professori töökohana mainiti Cambridge´i Ülikooli, kuigi tegelikult töötab ta Oxfordi Ülikoolis.

Kuigi tsitaadi sisu vastu polnud Binnsil midagi, kinnitas ta üle, et pole midagi sellist kunagi öelnud. Seega võib tehisintellekt luua üsna lihtsalt avalikest allikatest kättesaadava materjali põhjal inimesest kuvandi, mis on küll lähedane tõelisele, aga samas on kogu sisu võltsitud, mida serveeritakse valesti justkui inimese enda poolt välja öelduna.

See nähtus võib Binnsi sõnul, mida ta rääkis päriselt Futurismi päris ajakirjanikule, tulevikus veelgi laieneda, mistõttu on üsna tõenäoline, et internetis ohtralt enda kohta käiva sisuga esindatud inimesed kaotavad peagi kontrolli oma avaliku kuvandi üle.

Näide täielikult tehisintellekti loodud artiklist: avapildil kortsutavad picassolike näojoontega inimesed raamatuid. Foto: Ekraanipilt