​Ühendriikide rannavalve ja süvasukeltuure korraldav ettevõte OceanGate teatasid 22. juunil, et batüskaaf Titan on ilmselt juba möödunud pühapäeval sukeldumise käigus pauguga kokku pressitud ja meeskond samas ka hukkunud. Suur küsimus on aga see, miks see juhtus.